Эксклюзив 28 декабря 2022, 13:49 НАТО спровоцировал эскалацию на границе с Косовом, чтобы отвернуть Сербию от России Политолог Михайлов назвал эскалацию с Косовом способом отвернуть Сербию от России РИА «Новости»

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За эскалацией конфликта на сербско-косовской границе стоит НАТО. Цель блока — испортить отношения России и Сербии. Развитие событий в этом регионе также будет зависеть от хода СВО. Такое мнение высказал в разговоре с «360» политолог Евгений Михайлов.

«На мой взгляд, ситуация на сербско-косовской границе, вполне вероятно, в ближайшее время превратится в полномасштабное военное столкновение», — сказал он.

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По его словам, у Сербии в Европе практически нет союзников, она находится в окружении стран НАТО.

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«При этом отмечу, что у сербов в Европе фактически нет союзников и эта страна полностью находится в окружении стран НАТО. У сербов только один союзник — это Россия, но помощь от нее в военном плане в нынешних условиях затруднительна», — добавил Михайлов.

Он считает, что если сербы попросят помощи у России, она им не откажет. Президент Сербии Александр Вучич понимает, что страна оказалась в незавидном положении. Однако он не может не прислушаться к мнению народа и элит.

Народ требует защитить права косовских сербов. На мой взгляд, вся ситуация в Косове намеренно провоцируется НАТО для того, чтобы Сербия полностью отвернулась от России. Евгений Михайлов политолог

А ведь эта страна — единственный исторический союзник России на Балканах. Ее народ считает русских своими братьями. Сейчас ситуация оказалась весьма сложной, есть два варианта дальнейшего развития событий. Либо произойдет военный конфликт, способный развалить единство ЕС, либо напряжение будет сохраняться долгие годы, когда на границах в полной боевой готовности будут стоять военные обеих враждующих сторон.

«Могу также предположить, что если в итоге наша СВО в ближайшее время достигнет своих целей, то НАТО будет не до косоваров, и Сербия вернет свои территории под контроль. Но это уже другая история, которая пишется именно сейчас нашими воинами на Украине», — заключил политолог.

В последнее время произошла эскалация конфликта между Сербией и Косовым. Военные с обеих стороны стали стягивать на линию соприкосновения военную технику.