Мир 04 апреля 2024, 20:10 НАТО создаст совместную спецмиссию на Украине Глава МИД Польши Сикорский заявил о создании совместной миссии НАТО на Украине РИА «Новости»

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Страны НАТО решили создать совместную невоенную миссию на Украине. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире «Польского радио».

«Мы приняли решение о создании миссии НАТО», — сказал он.

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Министр заверил, что речь не идет о вступлении в конфликт. Он уточнил, что такая организация позволит поддержать Украину ресурсами, в том числе наладить логистику на фронте.

По словам Сикорского, благодаря миссии НАТО украинские солдаты смогут активнее проходить обучение в Польше.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что украинская сторона во время встреч в Брюсселе не просила направлять боевые подразделения НАТО в страну. По его словам, Украина запрашивала только оружие и боеприпасы. Несмотря на то, что НАТО усиливает вооружение, это не делает альянс участником конфликта, отметил Столтенберг.