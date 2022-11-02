Мир 02 ноября 2022, 12:45 НАТО создаст систему коллективной обороны на восточном фланге — Шойгу Министр обороны России Шойгу обвинил НАТО в создании системы коллективной обороны РИА "Новости"

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НАТО решил перейти от стратегии сдерживания к созданию полномасштабной группировки на восточном фланге. Об этом заявил на заседании совместной с Белоруссией коллегии министр обороны России Сергей Шойгу, сообщил телеканал «Звезда».

«НАТО хочет перейти от сдерживания России путем передового присутствия к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге», — сказал он.

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Группировка войск альянса у границ России с февраля увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек. Он создал батальонные тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

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Основная цель НАТО в том, чтобы уничтожить военный потенциал и экономику страны, лишить ее возможности вести независимую политику. Против российского государства ведут санкционную и информационную войну.

По словам министра, Запад поощряет обострение конфликта на Украине. Он накачивает ее современным вооружением, отправляет наемников, делится данными разведки и указывает цели ударов. Сергей Шойгу также заявил, что России известно о желании киевского режима разместить у себя ядерное оружие стран НАТО, сообщил RT.