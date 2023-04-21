Мир 21 апреля 2023, 04:04 НАТО создал угрозу для Сербии — Вучич Президент Сербии Вучич: Белград пугают Россией, но угрозу для нее создает НАТО РИА «Новости»

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Коллективный Запад призывает Сербию вступить в Североатлантический альянс и называют Россию угрозой. Но угрозу представляет именно НАТО, заявил президент страны Александр Вучич в эфире TV Prva.

«Говорят нам вступать в НАТО, потому что Россия всех поставит под угрозу… Мы не можем войти в НАТО, потому что НАТО создала угрозу для нас», — заявил глава государства в интервью телеканалу.

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Вучич напомнил, что 23 апреля исполнится 24 года с момента авиаудара НАТО по зданию Радио и телевидения Сербии. В результате бомбежки погибли 16 сотрудников СМИ.

Сербия придерживается военного нейтралитета согласно резолюции парламента от 2007 года, при этом страна участвует в программе блока «Партнерство ради мира».

Также Вучич заявил, что больше не верит Западу, главная цель которого «раздавить Сербию». Международное сообщество хочет использовать конфликт на Украине, чтобы навредить республике, уверен глава государства.