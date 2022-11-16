Мир 16 ноября 2022, 15:41 НАТО сообщил о сохранении линий коммуникации с Россией Генсек НАТО Столтенберг: альянс не раскрывает подробности коммуникации с Россией РИА «Новости»

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Линии коммуникации между НАТО и Россией сохраняются, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В ходе заседания Североатлантического совета на уровне постпредов он уточнил, что не станет раскрывать подробности взаимодействия после инцидента в Польше.

«Между нами существуют военные каналы связи, мы можем коммуницировать с Россией разными способами на уровне НАТО и на уровне союзников», — рассказал Столтенберг. Он не стал раскрывать детали контактов, осуществленных за последние сутки — по словам генсека альянса, это связано из-за инцидента с падением ракет в Польше.

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В ходе брифинга Столтенберг прокомментировал этот инцидент. По его словам, НАТО не может подтвердить, что падение снарядов на польской территории было результатом «преднамеренного нападения». Глава Североатлантического альянса подчеркнул — в Польше могли упасть ракеты украинских систем противовоздушной обороны. Власти Украины не виноваты в случившемся, подчеркнул он и добавил, что члены альянса будут продолжать оказывать помощь ВСУ.

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