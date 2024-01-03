Мир 03 января 2024, 20:50 НАТО собрался на экстренное заседание по ситуации на Украине Кулеба: совет Украина — НАТО проведет экстренное заседание РИА «Новости»

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Украина упросила НАТО провести экстренное заседание, на котором поднимут вопрос об усилении системы ПВО страны. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в соцсети X.

«Альянс поддержал просьбу Украины о созыве внеочередного заседания Совета НАТО — Украина. Одной из ключевых тем станет усиление украинской ПВО», — написал Кулеба.

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Во вторник, 2 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы звучали во многих городах: Киеве, Харькове, Днепропетровской области, Кропивницком (бывший Кировоград).

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что за пять дней по стране выпустили 500 ракет и дронов.

По данным издания Myśl Polska, в ходе массированного удара Россия ударила по военной инфраструктуре в Киеве, в результате чего Украина лишилась дорогого вооружения, которое ей передали западные страны.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что российским военным понадобится всего четыре дня, чтобы подготовить повторный массированный ракетный удар по Украине.