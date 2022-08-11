От стран НАТО в будущем можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия, для этого есть все основания. Такое заявление сделал на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заместитель главы делегации России Андрей Белоусов, его слова процитировало РИА «Новости».

В итоговой декларации мадридского саммита Североатлантического альянса окончательно закреплен статус ядерного военно-политического блока, заявил российский дипломат. Он добавил, что сообществу ДНЯО еще предстоит проанализировать последствия этого факта.

«В этой связи актуальным представляется вопрос, как нахождение на территории европейских стран чужого ядерного оружия и их участие в ядерном альянсе сочетается с их обязательствами по ДНЯО», — отметил Белоусов.

Такие же вопросы возникают и по поводу совместных ядерных миссий НАТО, в которые вовлечены неядерные державы — члены альянса. Белоусов подчеркнул, что российская сторона считает отговорками любые оправдания этого обстоятельства.

«Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств-членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия. Для такого вывода, кстати, есть все основания», — заявил дипломат.

В Доктринах США прописано, что применение ядерного оружия оправдано угрозами жизненно важным интересам страны и их союзников. Таким образом Соединенные Штаты могут в любой момент заявить, что затронуты их жизненные интересы и применить ядерное оружие, пояснил Белоусов.