НАТО с подачи США допустил применение ядерного оружия против России | 360°

Мир 30 сентября 2022, 16:41 Поделиться Telegram

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Viber НАТО с подачи США допустил применение ядерного оружия против России Посол России в Турции Ерхов рассказал об изучении НАТО применения ядерного оружия РИА «Новости»

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Американские военные снизили порог рисков применения ядерного оружия, что позволило представителям стран НАТО начать разговоры о его применении против России. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил полномочный представитель России в Турции Алексей Ерхов.

Дипломат подчеркнул, что подобные рассуждения начались с подачи США.

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«Мы были не первыми, кто поднял этот вопрос. Эти и другие тревожные моменты заставляют военных планировщиков прорабатывать наиболее опасные сценарии ядерного столкновения, которые могут привести к катастрофическим последствиям», — заявил Ерхов.

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Посол добавил, что изначально Североатлантический альянс появился во время холодной войны для противостояния Советскому Союзу. Но это время давно закончилось и ушло в прошлое, а НАТО продолжает существовать, расширяя свои границы и приближаясь к России.

Ерхов подчеркнул, что сегодня НАТО стал инструментом в руках США для продвижения своей внешней политики.

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