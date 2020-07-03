НАТО: Россия расширила зону влияния в Северной Атлантике

Источники издания утверждают, что субмарины оставили базы на арктическом побережье РФ и отправились в Северную Атлантику. Газета назвала эти маневры «самыми масштабными учениями после окончания холодной войны». Она считает, что их действия были направлены на «демонстрацию мощи».

Американские военачальники и их союзники полагают, что Россия стала чаще и на более длительные периоды отправлять свои подлодки в Атлантику. Они, по мнению Запада, могут угрожать военным кораблям Северного Альянса.

«Мы наблюдаем это на постоянной основе: больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени», — заявил глава Объединенного морского командования НАТО вице-адмирала Кит Блаунт.

Издание привело слова командующего Северным флотом России Александра Моисеева. В марте он объявил, что ВМФ России расширяет географию своего боевого дежурства и патрулирования.

«Для нас стало нормальной практикой, когда одновременно в море разные задачи решают свыше десяти подводных лодок различных классов», — сказал он тогда.

При этом командующий добавил, что «подводники Северного флота приняли активное участие в учениях ВМФ России „Океанский щит“, успешно действовали в Атлантике и Северном Ледовитом океане».

Ранее НАТО выразило обеспокоенность в связи с успехом российской армии в Прибалтике.