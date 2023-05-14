Мир 14 мая 2023, 18:10 НАТО решил заменить членство Украины в альянсе срочной военной помощью WSJ: НАТО намерен предложить Украине срочную помощь без принятия в альянс РИА «Новости»

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НАТО работает над предложением для Украины по предоставлению транша, который представят на июльском саммите в Вильнюсе. О принятии страны в альянс речи нет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В проект предложения включат заверения о возможности для Украины присоединиться к НАТО в будущем. В документе собираются предложить помощь ВСУ, не дожидаясь вступления в альянс.

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Германия по-прежнему не поддерживает вступление Украины в блок. Страна опасается расширения конфликта Запада и России на Арктику. По мнению депутатов Левой партии бундестага, Россия уже начала предъявлять свои претензии на нее после вступления Финляндии в НАТО.

Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов допустил конфликт между Россией и НАТО в Арктике.