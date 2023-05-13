Мир 13 мая 2023, 18:41 НАТО решил поднять «Весенний шторм» в Эстонии, чтобы испугать Россию FP: учения НАТО «Весенний шторм» в Эстонии станут сигналом для России U.S. Department of Defense

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НАТО решил провести учения «Весенний шторм» на территории Эстонии, чтобы подать сигнал России и продемонстрировать оборонные возможности альянса. Об этом сообщило Foreign Policy.

По данным издания, в маневрах в рамках «Весеннего шторма» примут 14 тысяч военнослужащих из 11 стран. Автор материала также обратил внимание, что НАТО сделал многое, чтобы «стряхнуть пыль» с работ по коллективной обороне в стиле холодной войны.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг не раз указывал на то, что альянс якобы не является участником боевых действий на Украине, но вместе с тем призывал наращивать объемы поставок вооружения для ВСУ.

В России отмечали, что накачивание Украины оружием никак не способствует урегулированию ситуации, а лишь затягивает его. Но Запад этот факт продолжил игнорировать.

Великобритания несколькими днями ранее предоставила украинской армии ракеты Storm Shadow, которые ВСУ сразу же применили для атаки на Луганск. Удар по городу нанесли 12 мая. В результате пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.