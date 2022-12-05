Мир 05 декабря 2022, 12:41 НАТО разработал новые технологии для борьбы с Россией на Украине Politico сообщила о планах НАТО использовать на Украине новые методы борьбы с Россией РИА «Новости»

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НАТО собирается задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые информационные технологии. Об этом сообщило американская газета Politico.

В публикации сказано, что киберсилы Североатлантического альянса пристально следят за конфликтом и стремятся найти способы помочь Украине. Кроме того, речь идет о защите инфраструктуры в странах — членах НАТО и их союзников.

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Во время учений в Таллине в конце ноября — начале декабря киберсилы НАТО использовали новые технологии, в числе которых адаптация применения искусственного интеллекта.

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Ранее обозреватель American Conservative заявил, что идеализм Запада может привести к войне с Россией. По его мнению, причиной для расширения конфликта на Украине до масштабов войны с Россией может стать нравственный идеализм европейских властей. Президента Украины Владимира Зеленского уличили в попытке развязать новую мировую войну.