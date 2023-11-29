Мир 29 ноября 2023, 14:51 НАТО разработает дорожную карту для перехода Украины к полной совместимости с альянсом Столтенберг: НАТО утвердил годовую программу сотрудничества для Украины Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/globallookpress

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Североатлантический альянс и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. Как сообщил генсек организации Йенс Столтенберг, она включает в себя энергобезопасность и подготовку Вооруженных сил Украины, сообщило РИА «Новости».

Блок разработает дорожную карту для перехода украинской стороны к полной оперативной совместимости с альянсом.

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«Мы приняли амбициозную программу на следующий год, которая включает энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость сил Украины и НАТО», ― сказал Столтенберг.

Совет НАТО-Украина намерен преобразовать пакет помощи «в многолетнюю программу по содействию в восстановлении украинского сектора безопасности и обороны». В разработке также проекты по реабилитации пострадавших украинских боевиков и развитию оборонно-промышленного потенциала.

Генсек также заявил, что союзникам и Украине нужно быть готовыми к «длительным и сложным» боевым действиям. Он напомнил, что поставки истребителей F-16 сами по себе не изменят ситуацию.

Ранее в НАТО признали, что не могут назвать ВС России слабыми. У войск РФ другая тактика, они уделяют внимание большому числу артиллерии и эффективности наземных сил.