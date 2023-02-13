Мир 13 февраля 2023, 15:59 НАТО рассмотрит вопрос поставки самолетов Украине Генсек Столтенберг: НАТО изучит вопрос поставки Украине самолетов на встрече в Брюсселе U.S. Department of Defense

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НАТО рассмотрит возможность поставок Украине боевых самолетов на ближайшей встрече стран — членов Альянса в Брюсселе. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которого процитировало агентство Bloomberg.

«Нужно четко понимать, что НАТО не станет участницей украинского конфликта в случае поставок самолетов, но будет ей, если передаст свою технику вместе с пилотами. Это сложный вопрос», — заявил он.

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Столтенберг отметил, что проработка передачи самолетов займет достаточно много времени, тогда как Украина нуждается в них уже сейчас.

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«Нам просто нужно быть уверенными, что каждая страна сможет полностью выполнить взятые на себя обязательства», — добавил генеральный секретарь НАТО.

Ранее американские СМИ сообщили, что для Украины получение иностранных истребителей станет непростым вопросом, а киевские власти ждет очень много преград на пути поставок.