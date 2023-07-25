Мир 25 июля 2023, 12:11 «НАТО расширяется, не спрашивая никого». Матвиенко обвинила альянс в дестабилизации мира Председатель Совфеда Матвиенко: НАТО вышел за свои границы, нарушив безопасность в мире РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решив принять новых членов, НАТО дестабилизировал ситуацию в мире и поставил безопасность под угрозу. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сказала об этом на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба верхней палаты парламента.

«НАТО выходит за границы своего блока, НАТО расширяется, не спрашивая никого и тем самым нарушая стабильность и безопасность в мире», — сказала она.

Реклама

Позиция России, по словам Валентины Матвиенко, заключается в том, что безопасность должна стать единой и неделимой для всех, а не только для отдельных стран.

В 2023 году Финляндия вступила в НАТО. Турция согласилась ратифицировать заявку Швеции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это произойдет в октябре, когда парламент вернется к работе.

Парламентская ассамблея государств — членов НАТО приняла декларацию, в которой объявила борьбу с русскими, сообщил «Царьград».