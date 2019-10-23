  • НАТО расширит военную поддержку Украины

    23 октября 2019, 20:13

    Ирина Нагайникова

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался о необходимости увеличить объемы помощи Украине со стороны альянса, сообщил сайт «Русская планета».

    Генсек НАТО заявил о помощи во всех областях. Как военной, так и политической, сообщил портал «Утро.ру». Сообщается, что альянс уже начал оказывать военно-морскую поддержку Одессе, однако, по словам политика, этим не ограничится.

    «Я всегда призываю союзников больше помогать, призываю направлять больше инструкторов, призываю больше поддерживать в рамках целевых фондов», — заявил Столтенберг.

    «Я всегда призываю союзников больше помогать, призываю направлять больше инструкторов, призываю больше поддерживать в рамках целевых фондов», — процитировала генсека НАТО газета «Известия».

    Читатели РИА «Новости», однако, предположили, что альянс отправит Украине списанную военную технику.

    «Впарит укрорейху б/у боеприпасов», — написал один из пользователей Сети.