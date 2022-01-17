НАТО расширил стратегию коллективной безопасности на космос

Североатлантический альянс опубликовал новую редакцию документа «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе». Новый текст предусматривает распространение на все космическое пространство принципов коллективной обороны. Это означает, что нападение на одного члена НАТО рассматривается как атака на весь альянс. Текст документа опубликован на официальном сайте НАТО.

Впервые космическую стратегию страны — члены НАТО согласовали в 2019 году. Но решение о совместном реагировании на угрозы приняли на саммите альянса, который прошел в Брюсселе летом прошлого года.

«Союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса», — говорится в документе.

По мнению авторов новой редакции стратегии, последствия атак в космосе угрожают процветанию, стабильности стран евроатлантической зоны, а также несут угрозу для всего мира. По каждому такому случаю решение об ответной реакции примут отдельно.

Кроме того, новая стратегия предусматривает, что НАТО интегрирует космическое пространство в систему обороны альянса наряду с морской, воздушной и сухопутной средой, а также киберпространством. Также НАТО намерен проводить учения в космосе вместе со странами-союзниками.

При этом в альянсе отметили, что становиться единоличным игроком в космическом пространстве не планируют. Взаимодействие сохранятся со всеми международными организациями, включая ООН. Всю свою деятельность в космосе НАТО намерен проводить в рамках международного права.