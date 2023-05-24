Мир 24 мая 2023, 23:59 НАТО проведет военные учения Air Defender 23 для устрашения России Bild: военные учения Air Defender 23 призваны послать России сигнал о боеготовности НАТО РИА «Новости»

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НАТО под эгидой Германии проведет военные учения Air Defender 23, чтобы пригрозить России. Об этих маневрах говорили еще в 2018 году, сообщила Bild.

Сейчас учения сочли актуальными на фоне украинского конфликта. Глава штаба ВВС Германии Инго Герхартц заявил по этому поводу, что одна из задач мероприятия — показать, насколько быстро НАТО сможет отреагировать при наступлении «худшего» сценария.

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«Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. <…> Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», — прокомментировало издание его слова.

Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. Участие в них должны принять несколько тысяч солдат США и Европы. В воздух поднимут 240 самолетов.

Ранее китайские военные провели учения в симуляторе, в котором потопили американский авианосец «Джеральд Форд». Армия КНР использовала для этого 24 гиперзвуковых ракеты.