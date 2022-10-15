НАТО назвал даты учений по ядерному сдерживанию | 360°

Мир 15 октября 2022, 01:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber НАТО назвал даты учений по ядерному сдерживанию НАТО проведет плановые ядерные учения с 17 по 30 октября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Плановые учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию проведут с 17 по 30 октября. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба НАТО.

Уточняется, что в учениях будут участвовать 14 стран и до 60 самолетов разных типов. Никакое боевое оружие не используется

Реклама

«Военно-воздушные силы стран НАТО будут проводить учения возможностей ядерного сдерживания с участием десятков самолетов над Северо-Западной Европой», — отмечается в сообщении.

Реклама

В документе указано, что также во время учебных мероприятий американские бомбардировщики B-52 будут летать с авиабазы Майнот в Северной Дакоте. «Учебные полеты также пройдут над Бельгией и над Великобританией», — говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее ввел в республике режим повышенной террористической опасности. Такие меры он объяснил обострением ситуации на границе. Также белорусский лидер заявил о начале процедуры с развертыванием союзной группировки войск.

0 0 0 0 2 0