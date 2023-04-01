Мир 01 апреля 2023, 18:03 НАТО проведет невиданные по масштабам учения Минобороны ФРГ анонсировало крупнейшие учения истребителей НАТО в июне РИА «Новости»

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Военный альянс НАТО в июне проведет самые крупные в своей истории учения истребителей под названием Air Defender 2023. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Германии.

Воздушное пространство в стране частично закроют на 11 дней, учения пройдут под руководством военно-воздушных сил ФРГ.

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«С 12 по 23 июня 2023 года будут отрабатываться боевые действия в воздушном пространстве Европы под руководством люфтваффе», — сообщили в немецком Минобороны.

Всего в маневрах примут участие свыше 200 бомбардировщиков и другой воздушной техники, а также около 10 тысяч военных.

«Air Defender 2023 включат в себя военные учения для союзных и дружественных ВВС. Целью маневров станет расширение сотрудничества между вооруженными силами и странами. Также нам необходимо подчеркнуть сплоченность и возможности альянса», — добавили в ведомстве.

В учениях примут участие Германия, Великобритания, США, Венгрия, Чехия, Турция, Испания, Словакия, Румыния, Швеция, Норвегия, Польша, Литва, Люксембург, Латвия, Италия, Япония, Финляндия, Франция, Болгария, Бельгия и Дания.