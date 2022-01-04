НАТО проведет экстренное заседание 7 января из-за ситуации вокруг Украины

Руководители Министерств иностранных дел стран НАТО 7 января проведут экстренное совещание, на котором обсудят якобы наращивание военной мощи России на границах с Украиной. Об этом в своем Twitter сообщила представитель альянса Оана Лунгеску.

Также на повестке заседания стоит широкий круг вопросов европейской безопасности. Оно пройдет в видеоформате.

Заседание Совета России и НАТО пройдет 12 января в Брюсселе. Основной темой заседания совета станут проекты договора о гарантиях безопасности, которые подготовила Россия. В документах требуется не допустить расширения альянса на восток и не размещать ракеты меньшей и средней дальности в странах, не входящих в блок НАТО.

Отдельные переговоры пройдут между Россией и США, встреча представителей двух сверхдержав состоится 10 января в Брюсселе.

От российской делегации руководителем выбран замминистра иностранных дел Григорий Касарин, американскую группу представит заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.