Мир 15 января 2024, 10:10 НАТО призвали уничтожить из-за стремления развязать войну с Россией Филиппо: Германия готовится к войне с Россией, поэтому нужно уничтожить НАТО РИА «Новости»

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Военно-политический блок НАТО следует уничтожить из-за стремления его руководства развязать третью мировую войну. Такое мнение высказал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Немецкая газета Bild только что опубликовала сенсационную статью: во внутреннем документе бундесвера говорится о подготовке немецкой армии к „вооруженному конфликту с Россией“», — отметил французский политик.

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Он подчеркнул, что западные страны по-прежнему мечтают о мировой войне, в которой можно использовать Европу. Филиппо призвал Францию выйти из НАТО, ликвидировать блок и установить мир.

Согласно Bild, ссылающейся на секретный документ ВС Германии, НАТО планирует отправить на восточный фланг порядка 300 тысяч военных, из них 30 тысяч — немцев.

В МИД России с иронией отнеслись к «сливу» Bild. По мнению дипломата Марии Захаровой, «аналитику» готовило немецкое внешнеполитическое ведомство.