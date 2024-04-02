Мир 02 апреля 2024, 18:52 НАТО призвали разорвать отношения с Украиной, чтобы подтолкнуть ее к переговорам Профессор Миршаймер: НАТО лучше разорвать отношения с Украиной РИА «Новости»

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НАТО должен полностью разорвать отношения с Украиной, чтобы подтолкнуть ее к переговорам с Россией. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

По его мнению, для начала Североатлантический альянс должен четко донести до Украины, что она не войдет в его состав, — но и это только начало.

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«Недостаточно сказать, что Украина не будет членом НАТО, — необходимо полностью разорвать отношения по безопасности с Украиной. <…> Ей нужно самостоятельно выяснять отношения с Россией по обеспечению безопасности», — уверен Миршаймер.

Он отметил, что это стоит сделать, пока Украина не потеряла еще больше территорий.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предположил, что кураторы Украины используют гипотетические переговоры с Россией для перегруппировки ВСУ и их снабжения оружием.