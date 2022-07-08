НАТО призвали отойти от границ России для того, чтобы избежать военного конфликта. С таким призывом выступил итальянский социолог Алессандро Орсини.

Он отметил в эфире YouTube-канала издания Il Fatto Quotidiano, что НАТО не желает слышать требования президента РФ Владимира Путина о гарантиях безопасности и нерасширении альянса на Восток. Подобная позиция, по словам Орсини, может привести к трагедиям.

НАТО, по мнению социолога, является саморазмножающейся системой, которая сама себя воспроизводит и организовывает. Также от добавил, что система эта экономически закрытая, поэтому учитывает только те потребности, из которых можно извлечь прибыль.

В силу этих факторов НАТО движется в сторону самоуничтожения, считает социолог. Орсини добавил, что расширение альянса на восток никому не приносит пользы. Европу будущего, по мнению итальянца, требуется реорганизовать.

«А Европа будущего, несомненно, должна быть такой, где НАТО отходит от границ России», — заявил Орсини.

Спецоперация на Украине стала логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на европейскую территорию республик бывшего СССР. Сейчас Россия находится на передних рубежах борьбы с концепцией колониального мира, которую навязывает коллективный Запад во главе со Штатами. Об этом сказано в публикации журнала «Военная мысль».