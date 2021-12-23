НАТО призвали не обсуждать предложения России по безопасности

Странам-участницам Североатлантического альянса не следует начинать переговоры о предложенных Россией взаимных гарантиях безопасности в Европе. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«Мы не думаем, что следует начинать какие-либо переговоры по тому, что было предложено Россией», — заявил глава литовского МИДа в интервью Times.

Его слова привело РИА «Новости». По его словам, переговоры, которые есть желание наблюдать, «это о возможности укрепления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Черного моря в Румынии и доходит до Эстонии».

В регионе, как считает Ландсбергис, нужно укрепить силы стран НАТО, а также оказать военную помощь Украине.

Россия в течение ближайших месяцев, как уверен глава МИД Литвы, якобы планирует «нападение» на Украину. Он считает, из-за этого может измениться ситуация в области безопасности во всем регионе.

Проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах безопасности РФ, а также стран-членов Организации Североатлантического договора были распространены в прошлую пятницу.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что любые будущие переговоры с Россией по европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Евросоюза. В распространенном Госдепом заявлении говорится, что Блинкен и Боррель согласились в необходимости поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины против «дальнейшей военной агрессии России», которую Москва отрицает.