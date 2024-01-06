Мир 06 января 2024, 16:59 НАТО призвали ликвидировать во Франции Французский политик Филиппо призвал к ликвидации НАТО для наступления мира РИА «Новости»

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Военный альянс НАТО необходимо ликвидировать для наступления мира. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил в социальной сети X.

По его словам, ведущие страны НАТО использовали президента Украины Владимира Зеленского в качестве марионетки для разрушения экономики европейских стран.

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«Они все преступники! Хотят довести нас до нищеты, а украинцев отправить на бессмысленную смерть! Мирным переговорам — да! И как можно скорее — уничтожение НАТО ради мира», — написал парламентарий.

Также Филиппо напомнил о словах французского генерала Брюно Клермона, который заявлял о неготовности европейцев умирать за будущее Украины.

«Мы про это говорим уже почти два года, а нас только оскорбляли», — добавил Филиппо.

Ранее политик предрек, что на Всемирном форуме в Давосе в январе 2024 года украинского президента Владимира Зеленского вынудят начать мирные переговоры с Россией.

Бывший офицер британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон не исключал, что если ВСУ столкнутся на фронте с большими проблемами, то НАТО введет свой контингент на Украину.