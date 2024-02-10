Мир 10 февраля 2024, 11:25 НАТО призвали готовиться к конфронтации с Россией на десятилетия Столтенберг: НАТО надо вооружиться для ддлительной конфронтации с Россией Zhao Dingzhe/XinHua/globallookpress

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам альянса надо вооружаться и готовиться к конфронтации с Россией на десятилетия, сообщила газета Welt am Sonntag. Он призвал нарастить военное производство, чтобы пополнять собственные запасы и наладить поставки Украине.

«Это означает переход от медленного производства в мирное время к высокоскоростному производству в условиях конфликта», — сказал он.

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Генсек НАТО настаивал на необходимости «быстрее восстанавливать и расширять промышленную базу». Столтенберг отметил, что военно-политический блок не стремится к конфликту с Россией, но к конфронтации на десятилетия важно подготовиться.

Ранее китайские журналисты увидели в заявлениях Столтенберга о России и Китае желании альянса развязать мировую войну. НАТО планирует начать экспансию в Азию, писали они, что усугубит глобальную геополитическую напряженность, приведет к гонке вооружений. Британская разведка также сообщала, что крупномасштабные конфликты могут с высокой вероятностью вспыхнуть в нескольких точках мира.