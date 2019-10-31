НАТО призвала Украину отказаться от дискриминации национальных меньшинств
Североатлантический Альянс призвал Украину действовать в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и изменить закон об образовании, сообщил ТАСС.
Информация об этом содержится в итоговом заявлении по заседанию Украина — НАТО в Киеве.
Сайт «Аргументы и факты» сообщил, что также там присутствует информация о готовности Украины выполнить это требование.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что рекомендации по образованию Киев выполнит. Он также отметил, что выполнены шесть рекомендаций из семи.