НАТО призвала Украину отказаться от дискриминации национальных меньшинств

Информация об этом содержится в итоговом заявлении по заседанию Украина — НАТО в Киеве.

Сайт «Аргументы и факты» сообщил, что также там присутствует информация о готовности Украины выполнить это требование.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что рекомендации по образованию Киев выполнит. Он также отметил, что выполнены шесть рекомендаций из семи.