10 мая 2023, 19:05
НАТО призвал трезво оценивать силы России в контексте спецоперации
Генсек НАТО Столтенберг: нельзя недооценивать силы России в ходе спецоперации
Силы России в ходе специальной военной операции на Украине нельзя недооценивать, ведь россияне смогли создать значительные оборонные рубежи для отражения планируемого контрнаступления ВСУ. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статична долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи, <...> чтобы отразить планируемое контрнаступление», — сказал он.
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Также Столтенберг отметил, что подготовка украинских сил, которую обеспечивают НАТО и ее партнеры, в том числе обучение и снаряжение, должна дать девяти бригадам ВСУ возможность взять больше территорий во время наступления.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что, если нынешнее контрнаступление закончится поражением Украины, то ВСУ начнут готовиться к следующему. Он также в очередной раз попросил власти Германии увеличить военную помощь стране.
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