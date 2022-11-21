Мир 21 ноября 2022, 21:34 НАТО призвал страны признать Россию страной-террористом НАТО рекомендовал странам объявить Россию террористическим режимом РИА «Новости»

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Парламентская ассамблея НАТО обратилась к странам Североатлантического альянса с просьбой признать Россию «террористическим режимом». Соответствующий документ опубликовали на сайте организации по итогам встречи организации в Мадриде.

Согласно новой инициативе, члены альянса планируют создать Международный трибунал, который будет рассматриваться факты российской агрессии на Украине, чтобы привлечь РФ к ответственности.

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Европарламент ранее подготовил резолюцию по признанию России страной-террористом. По словам пресс-секретаря ведомства Дельфина Коларда, депутаты ЕП проголосуют 23 ноября по резолюции, которая характеризует Россию как поддерживающее терроризм государство.

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Журналисты ТАСС объяснили, что у резолюции Европарламента нет юридической силы, поэтому их нужно воспринимать как своего рода советы. Также резолюции Европарламента могут становиться поводом для предоставления обществу позиции стран по определенному вопросу.