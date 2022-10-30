НАТО призвал Россию срочно возобновить зерновую сделку | 360°

Мир 30 октября 2022, 18:03 НАТО призвал Россию срочно возобновить зерновую сделку Reuters: НАТО призвал Россию срочно возобновить зерновую сделку РИА "Новости"

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НАТО призвал Россию срочно возобновить зерновую сделку, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. В альянсе подчеркнули, что страна не должна «использовать продовольствие в качестве оружия», сообщило агентство Reuters.

«Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить сделку, что позволит продовольствию добраться до тех, кто в нем больше всего нуждается», — подчеркнула Лунгеску.

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Она добавила, что все члены альянса одобрили соглашение, заключенное при участии Турции. Это помогло снизить цены на продукты питания во всем мире.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также призвал Россию принять участие в зерновой сделке. Решение страны, по его словам, угрожает основному экспортному маршруту зерна и удобрений и препятствует преодолению продовольственного кризиса.

Президент США Джо Байден назвал поступок России возмутительным. Он уточнил, что у государства нет причин для приостановки своего участия в сделке.