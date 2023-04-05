05 апреля 2023, 17:02
НАТО призвал Россию освободить американского журналиста WSJ Гершковича
Генсек НАТО Столтенберг призвал освободить обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича
Североатлантический альянс призвал российскую сторону освободить журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвинили в шпионаже. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его процитировал ТАСС.
На пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств блока он отметил, что корреспондент имеет право свободно продолжать свою работу и «задавать сложные вопросы»
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«Журналист The Wall Street Journal должен быть освобожден. Это вопрос свободы прессы и важности того, чтобы журналисты могли свободно выполнять свою работу и задавать сложные вопросы», — сказал он.
По словам Столтенберга, многие страны — члены НАТО обращаются с этим призывом к России.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что Соединенные Штаты приложат максимум усилий для того, чтоб добиться освобождения Гершковича.
Журналиста задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже по заказу американской стороны. По имеющимся данным, Гершкович собирал представляющие государственную тайну данные о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса России.
Журналистика
НАТО
Задержание Эвана Гершковича
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