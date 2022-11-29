Мир 29 ноября 2022, 20:27 НАТО признал стремление Украины присоединиться к альянсу Генсек НАТО Столтенберг: главным направлением должна быть военная поддержка Украины YouTube

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НАТО признает стремление киевского режима присоединится к Альянсу. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции после первого дня заседания министров иностранных дел стран — членов организации в Бухаресте.

По его словам, главным направлением НАТО сейчас должна быть военная поддержка Украины. Он отметил, что сейчас обсуждается усиление партнерства с киевским режимом и помощь стране в продвижении к членству в НАТО.

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«Мы показали, что наши двери открыты, пригласив Швецию и Финляндию, Северную Македонию и Черногорию. Но главный фокус сейчас состоит в том, чтобы предоставить срочную помощь Украине», — высказался Столтенберг.

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В альянсе считают, что единственная возможность для сохранения мира на Украине — поставлять стране оружие, чтобы она могла защищать себя и привести в порядок энергетическую инфраструктуру. В НАТО, по словам генсека, не собираются допустить победы России в украинском конфликте. Он добавил, что сейчас в организации идет обсуждение о передаче киевским властям систем ПВО Patriot.

Аналитики НАТО фактически признали причастность Украины к терактам на Крымском мосту. Об этом написали на сайте альянса.