Мир 11 июля 2023, 11:47 НАТО признал серьезные проблемы у Украины при контрнаступлении Генсек НАТО Столтенберг: альянс признает большие проблемы у ВСУ при проведении наступления РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины испытывают большие проблемы при проведение контрнаступления, НАТО это признает. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, украинские войска встречают «яростное сопротивление». ВС РФ создали серьезную оборону, включающую минные поля и противотанковые заграждения. Столтенберг отметил, что ответом со стороны альянса должно стать усиление военной поддержки киевского режима.

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«Конфликт по определению непредсказуем и может продолжаться дольше, чем мы ожидаем. Наш единственный ответ: мы должны поддерживать Украину так долго, как это потребуется», — генсека НАТО процитировал ТАСС.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал поражение украинской армии. По его мнению, оно произойдет в конце этого или начале следующего года из-за того, что запасы ВСУ истощаются, а западные союзники Украины не имеют возможности поставлять необходимое количество боеприпасов и техники.

Американский бизнесмен Илон Маск предупредил, что провал контрнаступления ВСУ может обернуться для Украины потерей еще больших территорий. По его словам, ВС России победили бы в борьбе на истощение, поскольку превосходят противника по численности.