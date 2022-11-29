Мир 29 ноября 2022, 14:26 НАТО признал серьезность урона от ударов по Украине Генсек НАТО Столтенберг пообещал мобилизовать дополнительную помощь Украине РИА «Новости»

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Удары по территории Украины нанесли стране колоссальный урон. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его процитировал ТАСС.

Он оценил ситуацию на Украине во время выступления перед началом встречи министров иностранных дел альянса. Мероприятие проходит в Бухаресте.

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«Мы должны осознать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект», — сказал Столтенберг.

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Также он заявил, что члены альянса рассмотрят выделение новой партии помощи Украине. Среди возможных поставок генсек НАТО упомянул новые системы ПВО и боеприпасы. Кроме того, НАТО изучат возможность обслуживание уже переданных систем.

Ранее журналисты Global Times заявляли, что страны — члены альянса столкнулись с внутренним дефицитом военного потенциала. По данным авторов материала, это может негативно сказаться на поставках вооружения для ВСУ. Также они предположили, что внутренние проблемы с боеприпасами побудят НАТО подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.