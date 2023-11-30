Мир 30 ноября 2023, 13:20 НАТО признал неспособность Украины за год оттеснить войска России Euractiv: Украина не сможет оттеснить ВС России до конца 2024 года РИА «Новости»

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Страны Запада не сумели оказать Украине военную помощь в обещанном объеме. Ее войска не смогут оттеснить российскую армию даже за год, заявил Euractiv источник в НАТО.

«Один представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина „вероятно“ не сможет изгнать все российские войска со „своей“ территории до конца 2024 года», — сказал автор статьи.

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По словам других собеседников в альянсе, оказание военной помощи Украине пошло не по плану. Оборонная промышленность не смогла ускорить производство и исполнить заказы, особенно на производство боеприпасов и ракет.

Представители НАТО прокомментировали заявления генсека Йенса Столтенберга о том, что не стоит недооценивать мощь России. Он призвал Украину настроиться на длительные бои и предупредил, что истребители F-16, как и какая-либо другая техника или вооружение не смогут переломить ситуацию на поле боя.