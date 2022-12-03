Мир 03 декабря 2022, 11:42 НАТО прислал в Днепропетровскую область польский спецназ для поимки пособников России Российские силовики узнали, что польский спецназ прибыл в Днепропетровскую область РИА «Новости»

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Сотрудники силовых структур РФ узнали, что НАТО прислало в Днепропетровскую область сводный отряд из представителей спецслужб и бойцов спецназа Польши. Об этом представитель российского ведомства рассказал в беседе с журналистом РИА «Новости».

По его словам, силовики из РФ узнали о планах украинских военных из источников в ВСУ.

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«В город Марганец прибыло подразделение, состоящее из военнослужащих специальных служб и подразделений специального назначения Польши», — рассказал он.

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Собеседник РИА «Новости» отметил, что эти солдаты переодеты в украинскую форму. Их цель — поимка сторонников России.

«Проведение фильтрации и зачистки лиц, оказывающих, как они говорят, „пособническую помощь России“, — описал представитель силовых структур РФ.

При этом он отметил, что это подразделение польского спецназа не подчиняется руководству ВСУ: его оперативное управление отдали сотрудникам командных структур НАТО.