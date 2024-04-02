Важное 02 апреля 2024, 02:02 НАТО приняли активное участие в организации ударов по российским регионам — Патрушев Патрушев: НАТО активно принимает участие в организации обстрелов территорий РФ РИА «Новости»

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НАТО является активной стороной украинского конфликта и участвует в организации обстрелов российских территорий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Он отметил, что коллективные решения об отправке оружия на Украину принимают в рамках НАТО. Также именно натовские инструкторы готовят наемников и диверсантов для участия в антироссийских операциях. Подготовку ведут на территории нескольких стран.

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«Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта, активно участвует в организации обстрелов неонацистами российских территорий», — заявил он.

Секретарь Совбеза отметил, что американские власти вместе с британским правительством используют русофобию, чтобы привязать к ним другие страны альянса экономическими обязанностями. США обогащаются за счет повышения мощностей ВПК, требуя от союзников покупки конкретного вооружения и обмундирования у своих производителей.

По словам Патрушева, НАТО и США планируют сохранение Украины в качестве всецело подконтрольного им антироссийского государства, которое будет полностью заточено на обслуживание интересов альянса.