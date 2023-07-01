Мир 01 июля 2023, 05:55 НАТО принесет Украину в жертву ради своего выживания Ирландский журналист Боуз: НАТО принесет Киев в жертву любой ценой ради своего выживания Unsplash

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Североатлантический альянс принесет украинскую сторону в жертву для собственного выживания. Такое мнение выразил журналист из Ирландии, корреспондент RT Чей Боуз, передало РИА «Новости» со ссылкой на Twitter Боуза.

«„Мир“ стал неприличным словом в Вашингтоне и Лондоне. Мрачная реальность в том, что НАТО не переживет победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой», — сказал Боуз.

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Ранее заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев ждет приглашения начать процесс вступления в блок в рамках саммита НАТО 11 июля. В противном случае президенту Украины Владимиру Зеленскому нет смысла появляться там.

Сам Зеленский заявил, что хочет показать результаты контрнаступления ВСУ до начала июльского саммита. Действия украинской армии на фронте несколько замедлились из-за проливных дождей и недостатка вооружения. Для продолжения миссии лидер киевского режима потребовал от западных союзников новых военных поставок Украине, по большой части артиллерийской поддержки.