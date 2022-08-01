НАТО пригрозил вмешаться в ситуацию в Косово при угрозе стабильности

Силы НАТО в Косово заявили о готовности вмешаться в ситуацию. Там уточнили, что примут меры, если «стабильность страны окажется под угрозой». Об этом говорится в заявлении международной миссии Североатлантического альянса.

По данным миссии, ситуация в области безопасности на севере Косово остается по-прежнему напряженной.

«Миссия KFOR (Kosovo Force или „Силы для Косово“ — прим. ред.) под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», — говорится в заявлении, распространенном миссией. Его процитировало РИА «Новости».

KFOR была создана в 1999 году для обеспечения стабильности в самопровозглашенной Республике Косово. Ситуация в регионе обострилась после объявленного Приштиной решения с 1 августа заменить документы, выданные Сербией, для проживающих на севере Косово сербов.

Ранее полицейские в Косово сообщили о выстрелах в их сторону. В результате инцидента пострадавших нет.