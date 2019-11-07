НАТО приготовился к диалогу с Россией

Генсек организации подчеркнул, что является «сильным сторонником» диалога с Россией. Он считает, что НАТО нужно поговорить с Москвой о контроле над вооружениями, обсудить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также Договор между США и РФ о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

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«И, с моей точки зрения, нет противоречия между диалогом с РФ и более сильной обороной НАТО. Это предварительное условие, нам нужно быть твердыми в нашем диалоге с РФ. Иначе это может быть интерпретировано как слабость — и это может быть опасно», — заявил Столтенберг в ходе своего выступления в исследовательском центре в Германии.

Генсек НАТО отметил, что «очень верит в возможность улучшить отношения с РФ».

Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил свое действие второго августа. США объявили, что в одностороннем порядке выходят из соглашения, предварительно обвинив Россию в его нарушении на протяжении долгого времени. Москва отрицает все обвинения, а президент страны Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия этого договора.

В ответ на обвинения США, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что имеет серьезные вопросы по соблюдению этого договора к самим американцам. Он также подчеркнул, что все обвинения по отношению к России голословны.