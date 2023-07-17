Мир 17 июля 2023, 12:22 НАТО превратился в величайшую угрозу для человечества Бывший эксперт СПЧ ООН де Зайас: НАТО стал величайшей угрозой для человечества РИА «Новости»

Читать 360tv в

НАТО стал величайшей угрозой для человечества, заявил в статье для Global Times бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас. По его мнению, факт пора признать мировой общественности.

Специалист указал, что силы НАТО начиная с 1990-х годов совершали как военные преступления, так и против человечности. И сейчас важно, чтобы мировая общественность признала, что альянс является угрозой для мира и безопасности всего населения планеты.

Реклама

«Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида», — подчеркнул эксперт.

Автор материала выразил уверенность, что НАТО заслужил, чтобы его называли «преступной организацией». По его словам, с 1997 года блок превратился в геополитического гиганта, стремящегося подчинить себе весь мир.

Нарушения натовскими силами Гаагской и Женевской конвенций хорошо задокументированы, поэтому судить военнослужащих НАТО в соответствии с общепризнанными законами может любой трибунал, у которого есть необходимая юрисдикция, заключил Альфред де Зайас.