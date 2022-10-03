НАТО испугался возможного пуска российского «Посейдона» — СМИ | 360°

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НАТО испугался возможного пуска российского «Посейдона» — СМИ

La Repubblica: НАТО предупредил союзников о возможном пуске российского «Посейдона»

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Разведка НАТО отправила главным членам альянса информацию о передвижениях российской подлодки «Белгород» и якобы возможном испытании суперторпеды «Посейдон». О предупреждении стран написала итальянская газета La Repubblica.

«Тревога исходит из доклада разведки НАТО, переданного наиболее важным командованиям стран альянса. Подводная лодка „Белгород“ вступила в строй в июле. Теперь она вернулась к погружению в арктических морях. НАТО опасается, что миссия „Белгорода“ состоит в том, чтобы впервые в истории испытать суперторпеду „Посейдон“, которую часто называют „оружием Апокалипсиса“», — заявило издание.

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Авторы статьи отметили, что запуск торпеды может обернуться радиоактивным цунами. Специалисты сравнивают последствия от пуска «Посейдона» с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. В случае с суперторпедой американские спутники с инфракрасными датчиками будут неэффективными.

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«Суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 километров в час», — пояснила газета.

По данным западной разведки, подлодка «Белгород» якобы проходит испытания в Делом море.

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