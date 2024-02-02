Мир 02 февраля 2024, 20:11 НАТО предупредили об ответе при попытке посягнуть на целостность России Медведев: расквартированные на Украине войска НАТО станут законной целью ВС РФ Capt. H Howey / Keystone Press Agency / Global Look Press

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НАТО следует помнить, что его войска станут законными целями ВС России, если их расквартируют на территории Украины. На это на своей странице во «ВКонтакте» указал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ», — обратил он внимание.

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Подобное, добавил Медведев, будет означать именно войну, от которой альянс уже не отвертится. Аналогичные последствия ждут блок, если какое-либо государство — член НАТО предоставит свои аэродромы ВСУ или расквартирует свои войска на территории Украины.

«Они, безусловно, станут законной целью для наших вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги», — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев посоветовал помнить об этом всем входящим в Североатлантический альянс, особенно на фоне готовящихся крупномасштабных учений НАТО рядом с российскими границами.