Продолжение расширения на восток приведет НАТО к «смерти», потому что является угрозой для самого альянса. Об этом РИА «Новости» сообщил генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«На самом деле расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведет к его „смерти“. Там яма, пропасть для НАТО. Визиты [президента России Владимира] Путина в Китай и Турцию — это своего рода „могила“ для НАТО, поэтому он исторически важен», — отметил политик.

Перинчек подчеркнул, что визит Путина в КНР и Турцию является неким сообщением, которое говорит о совместных действиях стран. Он уточнил, что остановить расширение альянса на восток могут только четыре страны. Именно для них движение НАТО является угрозой — речь идет про Россию, Китай, Иран и Турцию.

Ранее бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что армию США ждет разгром, если она будет воевать с Россией на стороне Украины. Он подчеркнул, что НАТО придется вступиться за Украину, если та станет частью альянса. И власти страны обязательно этим воспользуются, почувствовав смелость «начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма»,