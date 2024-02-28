Мир 28 февраля 2024, 18:43 НАТО предупредили о серьезных проблемах в случае войны с Россией Asia Times: у НАТО возникнет проблема со снаряжением армии при войне с Россией РИА «Новости»

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НАТО грозят серьезные проблемы со снаряжением войск в случае вооруженного конфликта с Россией. Такой прогноз опубликовало гонконгское интернет-издание Asia Times.

«Существенная проблема, с которой столкнется НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у него войск, а в их снабжении», — указал автор материала.

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Поставки техники и снарядов Украине показали, что у Североатлантического альянса нет ни запасов, ни производственных мощностей для длительной современной войны, отметили в статье AT. Издание объяснило это тем, что НАТО давно следует стратегии, при которой воевать можно лишь пока хватает оборудования и припасов.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил отправку сухопутных войск некоторых западных стран на Украину. По словам французского лидера, главы государств обсуждают такую возможность, но пока не пришли к консенсусу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова Макрона шокировали его соратников по НАТО. В течение пары часов после заявления президента Франции лидеры стран альянса отмежевались от этого высказывания, обратила внимание дипломат.