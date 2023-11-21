Мир 21 ноября 2023, 15:05 НАТО предупредили о неизбежности компромисса с Россией Asia Times: НАТО придется пойти на сделку с Россией РИА «Новости»

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НАТО рано или поздно придется пойти на сделку с Россией, выразило уверенность издание Asia Times. По мнению авторов публикации, компромиссы для альянса будут неизбежны, если он не сумеет восстановить доверие к своей обороне.

При таком сценарии с компромиссом, как подчеркнули журналисты, Россия перекроит стратегическую карту Европы.

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По оценке Asia Times, НАТО уже давно перестал быть оборонительным альянсом, хотя именно таким предполагался его изначальный характер. Теперь блок ударился в экспансию. Украинский конфликт, в свою очередь, показал ущербность и устарелость военных идей НАТО.

«Объективно говоря, огромные потери ВСУ в технике и живой силе для НАТО неприемлемы», — заметили авторы материала.

Но, как бы то ни было, альянсу, по их мнению, не хватит подготовленных частей и удовлетворительного оборудования, чтобы противостоять наступлению ВС России.