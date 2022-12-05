Мир 05 декабря 2022, 16:46 НАТО предупредили о катастрофических последствиях военной конфронтации с Россией Глава МИД Лавров: конфронтация НАТО с РФ чревата столкновением ядерных держав РИА «Новости»

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Линия США и НАТО, направленная на военное противостояние с Россией, чревата прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

«В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями», — заявил министр.

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По словам Лаврова, Россия вынуждена регулярно посылать предупредительные сигналы на этот счет. Но Запад не воспринимает их всерьез, злонамеренно искажает и выступает с обвинениями в использовании «риторики угроз».

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о неприменении руководством России ядерного оружия на Украине из-за «предупреждения» со стороны Запада попыткой «свалить с больной головы на здоровую».