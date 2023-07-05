Мир 05 июля 2023, 08:12 НАТО предупредили, что у него остался год для принятия Украины в альянс Times: у НАТО остался год, чтобы принять Украину в альянс Фото: Unsplash

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Только один год остался у НАТО, для того чтобы принять Украину в свой состав. Ведь в случае победы Дональда Трампа на выборах президента в США этой возможности, скорее всего, больше не будет. Такое мнение высказал в статье для британской газеты Times журналист Роджер Бойес.

«На это у него (НАТО — прим. ред.) есть максимум год», — написал он.

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Обозреватель напомнил, что в 2024 году блок отметит юбилей — 75 лет с момента основания. Однако есть и другая причина для принятия в свой клуб Украины.

«Вашингтонский саммит в следующем году может стать последним „ура“ Джо Байдена, годом, когда Дональд Трамп может вернуться в Белый дом», — отметил Бойес.

По его мнению, если Трамп победит на выборах, то киевский режим не сможет получать большое количество военной помощи от Запада. Журналист в связи с этим призвал приступить к ускоренной процедуре вступления Украины в НАТО. По его словам, нужно сделать так, чтобы дать этой стране гарантии, пока процесс будет идти.

Ближайший саммит НАТО пройдет в Вильнюсе уже 11 и 12 июля. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет получить приглашение на это мероприятие и быть уверенным в обсуждении темы вступления Украины в Североатлантический альянс.