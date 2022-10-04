Странам НАТО сообщили о возможных ядерных испытаниях России на границе с Украиной — СМИ | 360°

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Странам НАТО сообщили о возможных ядерных испытаниях России на границе с Украиной — СМИ

The Times: НАТО предупредил о возможных ядерных испытаниях РФ на границе с Украиной

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Североатлантический альянс предупредил свои страны о том, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной, чтобы «продемонстрировать готовнсть применить оружие массового поражения». Об этом сообщила The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере обороны.

По его данным, в НАТО предположили, что испытания пройдут в Черном море — и этот вариант, по мнению источника, более вероятен, чем применение тактического ядерного оружия на Украине. Оно якобы тоже «не исключено», но сопряжено со значительными рисками, пострадать могут и российские города.

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Россия не раз заявляла, что не планирует применять ядерное оружие на Украине. Объявляя частичную мобилизацию, президент Владимир Путин подчеркнул, что Запад «подталкивает Киев к переносу военных действий» на территорию России и прибегает к «ядерному шантажу», а также напомнил, что Россия «располагает различными средствами поражения» и в случае угрозы использует все имеющиеся у нее средства.

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Ядерное оружие

НАТО

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